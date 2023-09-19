ناغلسمان يقترب من قيادة منتخب ألمانيا

ذكر تقرير إخباري، يوم الثلاثاء، أن جوليان ناغلسمان، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، سيتولى تدريب المنتخب الألماني الأول حتى منافسات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد" فإن ناغلسمان واتحاد الكرة الألماني توصلا لاتفاق، ولكن يتبقى مناقشة بعض التفاصيل الصغيرة.

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وحتى الآن لم يعلق ناغلسمان أو الاتحاد الألماني على التقرير.

وتواجه ألمانيا ضغوط للتعاقد مع مدير فني جديد عقب إقالة هانسي فليك يوم 10 سبتمبر بعد أن قدم المنتخب أداء سيئا حيث فشل في تحقيق أي انتصار في خمس مباريات متتالية، من بينهم تلقيه أربع هزائم.

وتحت قيادة فليك أيضا، ودع المنتخب الألماني منافسات كأس العالم من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي في البطولة التي أقيمت في قطر العام الماضي.

وتولى رودي فولر، مدير الاتحاد، قيادة الفريق في المباراة الودية التي أقيمت الأسبوع الماضي، أمام المنتخب الفرنسي، والتي فاز بها المنتخب الألماني 2 - 1، ولكنه أكد أن هذا الأمر كان لمباراة واحدة وأنه غير متاح لتدريب المنتخب لفترة أطول.

وكان بايرن ميونخ أقال ناغلسمان في مارس الماضي، ولكن مازال عقده ممتدا مع الفريق حتى 2026.

ولكن ذكرت بيلد الأسبوع الماضي أن بايرن سيتنازل عن رسوم الصفقة إذا توصل ناغلسمان والاتحاد الألماني لاتفاق.

في المقابل، سيتعين على الاتحاد الألماني دفع راتب ناغلسمان بالكامل. ولن يقوم بايرن أيضا بدفع مكافأة نهاية الخدمة لمدربه.

وقال أولي هونيس، الرئيس الشرفي لبايرن أن النادي لن يقف في طريق المفاوضات.

وتأمل ألمانيا في التعاقد مع مدير فني جديد قبل مواجهة المنتخب الأميركي وديا يوم 14 أكتوبر المقبل في هارتفورد وبعدها بثلاثة أيام أمام المنتخب المكسيكي في فيلادلفيا.