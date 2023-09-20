فيلكس يقود برشلونة إلى فوز عريض على أنتويرب

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اكتسح برشلونة الإسباني ضيفه رويال أنتويرب البلجيكي 5 -صفر في الوقت الذي فاز فيه بورتو البرتغالي على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 3 -1 يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.
وعلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، واصل النجم البرتغالي الدولي جواو فيلكس توهجه مع فريقه الجديد برشلونة بتسجيله هدفين في شباك أنتويرب.
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وافتتح فيلكس التسجيل في الدقيقة 11 ثم أضاف القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 19 وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة وأحرزه جيلي باتاي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 22.
وفي الشوط الثاني سجل غافي الهدف الرابع في الدقيقة 54 ثم عاد فيلكس وسجل الهدف الثاني له والخامس للنادي الكاتالوني في الدقيقة 66.
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