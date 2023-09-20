اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بالدي برشلونة جيرونا
بالدي لاعب برشلونة

مليار يورو.. برشلونة يحمي "الجوهرة" بالدي بعقد جديد

برشلونة - أ ف ب
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

مدّد المدافع الشاب الدولي أليخاندرو بالدي عقده مع برشلونة لمدة 5 مواسم، حسب ما أعلن الأربعاء النادي الكاتالوني.

وأفاد ثاني الدوري الإسباني في بيان: توصل نادي برشلونة واللاعب أليخاندرو بالدي إلى اتفاق لتجديد عقده حتى 30 يونيو 2028.

مادة اعلانية

وتابع: تم تحديد الشرط الجزائي لفسخ العقد بمبلغ مليار يورو (1.07 مليار دولار).

وفرض المدافع البالغ "19 عاماً" نفسه في الموسم الماضي في مركز الظهير الأيسر، ليقدم أداء سمح له بدفع المخضرم جوردي ألبا (34 عاما) إلى مقاعد البدلاء، قبل أن يقرر الأخير الرحيل إلى إنتر ميامي الأميركي هذا الصيف للانضمام إلى زميليه السابقين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

وتدرج بالدي الذي كان من المفترض أن ينتهي عقده في يونيو 2024 في الفئات العمرية لنادي برشلونة، قبل أن يبدأ مع الفريق الأول في موسم 2020-2021.

وشارك بالدي الذي ارتدى قميص منتخب "لا روخا" في 6 مباريات دولية، في 56 مباراة مع برشلونة وسجل هدفاً ومرر 6 كرات حاسمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الانقلاب العسكري في الغابون يضع "إيكاس" أمام اختبار.. ما هو؟ الانقلاب العسكري في الغابون يضع "إيكاس" أمام اختبار.. ما هو؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط