ناغلسمان مدرباً للمنتخب الألماني

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الجمعة، أن يوليان ناغلسمان سيتولى منصب المدير الفني للمنتخب الأول حتى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة بألمانيا.

ويحل جوليان ناغلسمان، المدرب السابق للايبزيغ وبايرن ميونخ، بدلا من هانزي فليك، وقد أوضح الاتحاد أنه سيشغل المنصب حتى يورو 2024 بشكل مبدئي.

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وسيضم الجهاز الفني للمنتخب، مهاجم بايرن ميونخ السابق ساندرو فاغنر كمدرب مساعد.

وقال ناغلسمان في تصريحات نشرها الاتحاد الألماني في بيان :"أمامنا بطولة كأس الأمم الأوروبية في بلادنا. وهذا شيء مميز. لدي رغبة هائلة في خوض هذا التحدي".

وأقيل فليك من تدريب المنتخب الألماني في العاشر من سبتمبر الجاري بعد أن حقق الفريق أربعة انتصارات فقط خلال آخر 17 مباراة خاضها تحت قيادته، وقد ودع كأس العالم من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي.