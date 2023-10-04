تن هاغ: رغم الخسائر.. يونايتد سيتأهل إلى الدور الثاني

أكد إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه ما زال بإمكانه التأهل إلى أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم الخسارة 3-2 أمام غلطة سراي وتذيل المجموعة الأولى بدون رصيد الثلاثاء.



وتقدم يونايتد، الذي خسر 4-3 أمام بايرن ميونخ في أول مباراة، مرتين أمام بطل تركيا بواسطة راسموس هويلاند لكنه سقط بثلاثية ويلفريد زاها وكرم أكتوركوغلو وماورو إيكاردي.



وأبلغ تن هاغ محطة "تي.إن.تي سبورتس": بعد تلقي يونايتد الخسارة السادسة بجميع المسابقات هذا الموسم كل شيء ما زال قائما. لدينا أربع مباريات وسنلعب المباراتين المقبلتين أمام كوبنهاغن، كل مباراة صعبة لكننا ندرك ما علينا فعله. نعلم المطلوب منا للبقاء في هذه المجموعة والمنافسة على التأهل.



ويمر يونايتد بفترة صعبة على المستوى المحلي بعد تعرضه لأسوأ بداية له في دوري الأضواء الإنجليزي منذ موسم 1989-1990.



وتلقى الفريق أربع هزائم في الدوري من بينها الخسارة 1-صفر أمام ضيفه كريستال بالاس مطلع الأسبوع الحالي.



وأشار تن هاغ إلى أنه يأمل في التعامل مع خيبة الأمل قبل مواجهة برنتفورد في الدوري يوم السبت حيث يسعى لتفادي الهزيمة الثالثة على التوالي على أرضه بجميع المسابقات.



وتابع: علينا المحاولة مرة أخرى وامتلاك الحيوية. الضربة التي تعرضنا لها يجب أن تكون حافزا لمباراة السبت.

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