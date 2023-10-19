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أستون فيلا
فيلا يحتل المركز الخامس في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي

عقد شراكة يتيح لليابانيين اللعب في أستون فيلا

برمنغهام - رويترز
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أعلن ناديا أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفيسل كوبي المنتمي للدوري الياباني لكرة القدم يوم الخميس، إبرام عقد شراكة بينهما للتعاون في مجالات تطوير العناصر الشابة.

وقال أستون فيلا: "ستعمل الشراكة على إتاحة فرص جديدة للاعبين اليابانيين الموهوبين للعب في أندية أوروبية وفي أستون فيلا بعد ذلك".

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وأضاف النادي المنتمي لمدينة برمنغهام: هذا التعاون بين الناديين سيمتد أيضا إلى مستوى الفريق الأول من خلال تبادل الخبرات والمعلومات الفنية وأساليب التدريب إلى جانب التعاون في مجالات الأداء واكتشاف المواهب والتعاقدات وتحليل البيانات وإدارة الفريق بصفة عامة.

وأعلن فيلا أن لاعبين اثنين من فريق كوبي تحت 16 عاما سيتدربان في أكاديميته خلال الشهر الجاري بينما سينافس فريق أكاديمية فيلا في بطولة دولية في اليابان في 2024.

ويحتل فيلا المركز الخامس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز وسيلتقي في الجولة المقبلة مع وست هام يونايتد الأحد القادم، بينما يلتقي كوبي متصدر الدوري الياباني مع كاشيما أنتلرز السبت المقبل.

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