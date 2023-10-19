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لايبزيغ
كيفن حقق كأس ألمانيا مرتين مع لايبزيغ

لايبزيغ يمدد ارتباطه مع لاعب الوسط كامبل

لايبزيغ - د ب أ
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أعلن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم يوم الخميس تمديد تعاقده مع لاعب خط الوسط كيفن كامبل حتى 2026، قبل عام من نهاية عقده السابق.

ويتواجد كامبل في لايبزيغ منذ عام 2017، وتوج معه بلقبي كأس ألمانيا خلال تلك الفترة.

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وقال اللاعب: ما قمت بتجربته هنا منذ عام 2017 هو شيء فريد. قلتها مرارا وتكرارا إن لايبزيغ هو النادي الخاص بي، أشعر أنا وعائلتي أن المدينة بمثابة منزلنا، وأنا أحب التواجد هنا.

وقال روفين شرودر المدير الرياضي : إنه شخص مميز، ويستخدم خبرته لمساعدة الفريق وأعضاء الفريق الشباب. بالإضافة إلى ذلك، هو قائد في الملعب وشغفه بالنادي، واللمدينة والجماهير، يعد رابطا أساسيا لنا جميعا.

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