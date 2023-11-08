بيكيه يسخر من ريال مدريد: لا أحد يتذكر بطولاته

كعادته، قلل جيرارد بيكيه، المدافع السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا، من الغريم التقليدي ريال مدريد في تصريحات جديدة، واعتبر أن الإنجازات التي حققها النادي الكتالوني في دوري أبطال أوروبا مع المدرب بيب غوارديولا ستبقى في الأذهان أكثر مما حققه نادي العاصمة الإسبانية رغم أنه يعتبر الأكثر تتويجا بالمسابقة "14 مرة".

وخلال مقابلة مع إذاعة "راك 1"، علق المدافع الذي اعتزل الموسم الماضي على إنجاز ريال مدريد الذي حققه في النسخة قبل الماضية بدوري أبطال أوروبا، قائلا: إنه نفس الشيء، كما هو الحال دائما، البطولة الرابعة عشر التي حققها ريال مدريد في الأبطال كانت معجزة، لأن مستوى الفريق كان أضعف من المنافسين الآخرين، لكن فاز باللقب بصعوبة ولن يتذكر هذه البطولة أحد.

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وأضاف: طريقة تفكيرنا في برشلونة مختلفة، تعني أنه عندما تفوز فيجب أن يبقى هذا في الأذهان إلى الأبد، في أوروبا يتذكرون برشلونة بيب غوارديولا كأفضل فريق في التاريخ الحديث، لكن لا أحد يتذكر اللقب الأخير الذي حققه ريال مدريد الذي كان بمثابة معجزة، لأنهم لم يتفوقوا في أي مواجهة.

ووصف بيكيه الوافد الجديد إلى ريال مدريد جود بيلنغهام باللاعب العظيم، وأردف: لديه كل شيء، كامل للغاية.