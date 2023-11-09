أتلتيكو مدريد يمدد عقد سيموني حتى 2027

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أعلن أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس تمديد عقد مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني حتى عام 2027.
ويعد المدرب البالغ عمره 53 عاما أكثر من قاد أتلتيكو مدريد عبر التاريخ بواقع 642 مباراة منذ وصوله عام 2011.
وحقق سيميوني ثمانية ألقاب مع الفريق وهي الدوري الإسباني مرتين ولقب لكأس ملك إسبانيا مرة واحدة والدوري الأوروبي مرتين ومثلهما لكأس السوبر الأوروبية ولقب لكأس السوبر الإسبانية مرة واحدة.
وسبق للاعب الوسط ارتداء قميص أتلتيكو مدريد قبل اعتزاله وسجل 30 هدفا خلال 167 مباراة لعبها في حقبتين مع الفريق الإسباني.
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