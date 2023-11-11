أرسنال يهزم بيرنلي بثلاثية

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فاز أرسنال على ضيفه بيرنلي 3 - 1 يوم السبت ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ورفع أرسنال رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي المتصدر، والذي يلعب يوم الأحد مع مضيفه تشيلسي ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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وتقدم أرسنال في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق لياندرو تروسارد، قبل أن يدرك بيرنلي التعادل في الدقيقة 54 عن طريق جوش بروانهيل.
وفي الدقيقة 56 سجل ويليام ساليبا الهدف الثاني لأرسنال، ثم أضاف زميله أوليكساندر زينتشينكو الهدف الثالث في الدقيقة74.
وشهدت المباراة تعرض فابيو فييرا لاعب أرسنال للطرد في الدقيقة 83.
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