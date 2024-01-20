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مبابي في صورة سابقة مع هنري

هنري عن مبابي والأولمبياد: ماذا لو رفض ناديه الجديد؟

العربية. نت
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كشف تييري هنري، أسطورة فرنسا ومدرب المنتخب الأولمبي، أنه لم يتحدث مع مواطنه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بشأن مشاركته في أولمبياد باريس 2024، في الوقت الذي أثار فيه الشكوك حول إمكانية انتقال مبابي صوب ريال مدريد.

وأكد هنري في مقابلة مع "فرانس برس" أن الوضع التعاقدي لمبابي سيكون حاسما بشأن انضمامه إلى المنتخب الفرنسي في الألعاب الأولمبية المقبلة، لاسيما وأن البطولة لا تقام في أيام الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

وقال النجم الفائز بالثلاثية مع غوارديولا: في فئة أقل من 21 عاما، لا تعرف أبدا من يمكنك الاعتماد عليه من مباراة إلى أخرى، والأكثر من ذلك عندما تستعد للألعاب الأولمبية، كما يعلم الجميع فهي ليست في أيام "فيفا"، لذلك نحن تحت رحمة رغبة الأندية في التخلي عن لاعبيها من عدمه.

وولد مبابي الشكوك بشأن تواجده في الألعاب الأولمبية المقبلة التي تحتضنها بلاده، خاصة وأن اللاعب نفسه ذكر في تصريحات مختلفة بأنه سيلتزم بما يمليه النادي الذي ينتمي إليه، سواء باريس سان جيرمان أو غيره.

لذلك أكد هنري أنه لم يتحدث مع مبابي بشأن مشاركته من عدمها، لأن وضعه التعاقدي قد يولد تغييرات.

ودخل مبابي الفترة الحرة من عقده الذي ينتهي الصيف المقبل، وربطته تقارير إعلامية بريال مدريد.

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