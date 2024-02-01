ليفربول يمزق شباك تشيلسي ويعزز صدارته

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عزز فريق ليفربول تربعه على قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز كبير على ضيفه تشيلسي بنتيجة 4-1 مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة 22 من المسابقة.
سجل أهداف المباراة دييغو غوتا وكونور برادلي ودومينيك سوبوسلاي ولويس دياز في الدقائق 23 و39 و65 و79 لليفربول، بينما سجل كريستوفر نكونكو لتشيلسي في الدقيقة 71.
وواصل ليفربول انطلاقته القوية محققا انتصاره الرابع على التوالي رافعا رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة خلفه مانشستر سيتي برصيد 46 نقطة ولكن له مباراة مؤجلة، وأرسنال المتساوي مع السيتي في نفس عدد النقاط.
أما تشيلسي فتكبد خسارته التاسعة في الدوري ليكسر سلسلة ثلاثة انتصارات متتالية ويتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز العاشر.
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