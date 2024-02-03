الركلات الترجيحية تواصل عناد أوزبكستان

ودعت أوزبكستان كأس آسيا مجددا عن طريق الركلات الترجيحية بعدما خسرت أمام قطر المضيف يوم السبت.

وانتهت الأشواط الأصلية والإضافية بهدف لمثله سجلهما أوتكور يوسيبوف عن طريق الخطأ في مرماه وأوديلدزون خوميبيكوف، لتتأهل قطر بعدما أهدر مشاريبوف الركلة الأخير للأوزبك وسجل بيدرو للقطريين ويعلن التأهل رسميا إلى نصف النهائي.

ولم يسبق لأوزبكستان الفوز باللقب في تاريخها، إذ كان أبعد ما وصلت إليه هو نصف النهائي في 2011 بينما عرفت الحسرة في الركلات الترجيحية في مرتين.

تعرضت أوزبكستان لأول نكساتها في الترجيحيات بنسخة 2004 عندما اصطدمت بالبحرين في ربع النهائي ليتعادلا 1 – 1 قبل أن يودع الأوزبك البطولة بإهدارهم لترجيحيتين.

وودعت أوزبكستان النسخة الماضية من كأس آسيا بالركلات الترجيحية، حينها فرضت التعادل السلبي على أستراليا طيلة الأشواط الأربعة فبل أن تتسبب الركلات الترجيحية مجددا بإقصائهم من البطولة القارية.