برشلونة يهزم ألافيس بثلاثية

حقق برشلونة فوزه الثاني على التوالي في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 3 -1، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثاني، والذي يلعب في وقت لاحق من يوم السبت أمام ريال سوسييداد، وبفارق سبع نقاط خلف المتصدر ريال مدريد الذي يواجه أتليتكو مدريد، الأحد.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد ألافيس عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 22، قبل أن يضيف إلكاي غاندوغان الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 51 سجل سامو أوموروديون الهدف الوحيد لألافيس، فيما أضاف فيتور روكي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 63.

وشهدت المباراة تعرض روكي للطرد في الدقيقة 72.