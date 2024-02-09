كلوب يكشف موعد عودة صلاح

أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن نجمه المصري محمد صلاح يسير في الطريق الصحيح لكن لا يزال يجهل موعد عودته الفعلي إلى الفريق.

وأصيب صلاح في الشوط الأول لمباراة منتخب بلاده أمام غانا في كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وكشف كلوب عن حالة هداف فريقه في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ليفربول وبيرنلي يوم السبت: هو يسير في الطريق الصحيح، نأمل تعافيه لكننا لا نعلم ذلك بالتحديد، نأمل أن يشارك في أجزاء من تدريبات الأسبوع المقبل لكننا يجب أن ننتظر، هو يخوض جميع المراحل العلاجية وهي إيجابية، لذلك أرشح أنه سيكون جاهزا في أسبوع أو أسبوعين.

وأضاف كلوب إن تياغو ألكانتارا سيلعب مجددا هذا الموسم لكنه لا يعلم مدى جاهزية دومينيك سوبوسلاي لمواجهة الشهر المقبل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

وزاد كلوب "قبل أسبوعين أو ثلاثة كنا نتحدث هنا عن توفير رفاهية للاعبين، إذا سألني أي شخص عن ذلك مجددا سأطرده من تلك الغرفة، تياغو ليس بحالة جيدة، بدا كل شيء رائعا أثناء التدريبات ومن ثم تعرض لتلك المشكلة العضلية".

وأبان "في الأوقات العادية لن تكون تلك قصة كبيرة، في حال لم يكن غائبا من قبل لفترة طويلة، إنها ليست إصابة كبيرة، ليست كذلك بالطبع، لكن ما حدث لأحد بحاجة إليه".

وعن سوبوسلاي قال كلوب "دومينيك يتدرب بالخارج في الوقت الراهن، لكنه لن يكون جاهزا لمباراة الغد، إنها نفس الإصابة التي تعرض لها من قبل، بالطبع ليس من الجيد أن يحدث ذلك مرة أخرى".