ريال مدريد يشتبك مع والدة مبابي

لم ينته ريال مدريد من إبرام اتفاق مع المهاجم كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، على الرغم من حقيقة أنه لاعب حر، واصطدم النادي الإسباني بوالدة ووكيلة أعمال قائد فرنسا، فايزة العماري.

وبحسب تقرير "ماركا"، يوم الأحد، ينتهي عقد مبابي في 30 يونيو المقبل، ويريد المهاجم اللعب لريال مدريد، كما أنه أرسل خطابا إلى باريس سان جيرمان في يونيو الماضي أوضح عبره أنه لن يجدد عقده.

وأضاف تقرير الصحيفة الإسبانية: رغم أن الأمور تبدو سهلة، لكنها ليست بهذه البساطة، عندما يتعلق الأمر بالتعاقد مع أفضل لاعب في العالم، وصحيح أن الكرة الآن في ملعب ريال مدريد، لكن الذين يتعاملون مع مبابي لسنوات يعلمون بالفعل أن طريق التعاقد معه لن يكون مفروشا بالورود، خاصة إذا أصر النادي الأبيض على أن كل شيء سيتم هذه المرة وفقا لشروطه.

وزادت "ماركا": اصطدم ريال مدريد بفايزة العماري، المرأة العنيدة، التي تريد فرض شروطها حتى لو كان مبابي على استعداد للانضمام إلى نادي العاصمة الإسبانية.

من جانبه، يبدو باريس سان جيرمان هادئا، ويدرك أن المفاوضات تقام الآن في مدريد، وطالما أن كيليان لم يوقع على أي شيء، فإن النادي الفرنسي يتوخى الحذر، ورغبة الإدارة هي بقاء المهاجم، ويتفهم النادي أي قرار يتخذه مبابي، سواء بإنهاء فترة وجوده في فرنسا أو قبول عرض التجديد المقدم.