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فرحة تيو بالهدف

ميلان يهزم نابولي في الدوري الإيطالي

روما - د ب أ
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سجل تيو هرنانديز هدفا في الشوط الأول كان كافيا ليقود ميلان للفوز 1-صفر على ضيفه نابولي حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، يوم الأحد.

وسيطر المدافع الفرنسي على تمريرة عرضية رائعة من رافائيل لياو عند حافة منطقة الجزاء ليرسل تسديدة منخفضة استقرت في مرمى بييرلويجي جوليني حارس نابولي ليمنح ميلان التقدم في الدقيقة 25.

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وأظهر نابولي، الذي لم يطلق أي تسديدة على مرمى ميلان في أول 45 دقيقة، المزيد من العزيمة بعد الاستراحة لكن البديل ماتيو بوليتانو أهدر فرصة خطيرة عندما أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد مرور ساعة من البداية.

ويتأخر ميلان، صاحب المركز الثالث في الدوري برصيد 52 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن إنتر ميلان المتصدر ونقطة واحدة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني ولكل منهما مباراة مؤجلة.

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