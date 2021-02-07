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الأميركي جونسون يتوج بلقب بطولة السعودية الدولية للغولف

الأميركي داستن جونسون

الأميركي جونسون يتوج بلقب بطولة السعودية الدولية للغولف

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العربية. نت

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حقق المصنف الأول عالمياً الأميركي داستن جونسون، يوم الأحد، المركز الأول في ختام منافسات بطولة السعودية الدولية للغولف في نسختها الثالثة، على ملعب ونادي الغولف رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في ختام منافسات البطولة، بمشاركة 139 لاعبا من مصنفي العالم.

وتوج ياسر بن عثمان الرميان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للغولف وغولف السعودية، داستن جونسون بثاني لقب له بالسعودية، بعد أن توج بطلاً للنسخة الأولى. وحسم جونسون اللقب مسجلاً 15 ضربة تحت المعدل رغم المنافسة الشديدة مع نخبة لاعبي الغولف العالميين، حيث تقاسم كل من مواطنه توني فيناو والإنجليزي جاستن روز المركز الثاني بتسجيلهما 13 ضربة تحت المعدل.

يذكر أن منافسات بطولة السعودية الدولية للغولف والمقدمة من سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية تعد إحدى أكبر بطولات الجولة الأوروبية للغولف ويبلغ مجموع جوائزها 3,5 مليون دولار.

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