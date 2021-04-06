كوريا الشمالية تقرر عدم المشاركة في أولمبياد طوكيو

قررت كوريا الشمالية عدم المشاركة في أولمبياد طوكيو التي ستقام في يوليو المقبل بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت الوزارة بموقعها "جوسون سبورتس" على الإنترنت أنها اتخذت القرار في اجتماع للجنة الأولمبية لكوريا الشمالية في 25 مارس وبمشاركة كيم إيل جوك وزير الرياضة.



وقالت وزارة الرياضة: قررت اللجنة عدم المشاركة في الألعاب الأولمبية رقم 32 لحماية رياضييها من الأزمة الصحية العالمية المتعلقة بفيروس كورونا.



وأضافت الوزارة أن الاجتماع ناقش بعض طرق تطوير الرياضة وحصد ميداليات في المسابقات الدولية في السنوات الخمس المقبلة.