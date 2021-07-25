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انسحاب المصنف الأول في الغولف من منافسات الأولمبياد

جون رام
رام أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية

انسحاب المصنف الأول في الغولف من منافسات الأولمبياد

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - د ب أ

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أعلنت اللجنة الأولمبية الإسبانية استبعاد نجم الغولف جون رام المصنف الأول على العالم من المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعدما كشفت الفحوص إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد للمرة الثانية.

وكانت الفحوص قد كشفت في يونيو الماضي إصابة رام (26 عاماً) بالعدوى، واضطر حينها للانسحاب من البطولة التذكارية للغولف رغم أنه كان يحتل الصدارة بعد ثلاث جولات، وتعافى ليفوز بعدها بلقب بطولة أميركا المفتوحة للجولف.

وبعد خضوع رام لفحص كورونا مرتين مؤخرا، وجاءت نتائجهما سلبية، خضع للفحص مجددا وأسفر عن نتائج إيجابية كشفت إصابته بالعدوى قبل بدء مشاركته في أولمبياد طوكيو.

وأوضحت اللجنة الأولمبية الإسبانية أنه جرى مطالبة رام بالخضوع للفحص للمرة الثالثة نظرا لتواجده مؤخرا في المملكة المتحدة إذ احتل المركز الثالث في البطولة المفتوحة.

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