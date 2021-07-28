تحذير مدرب "صفع" لاعبه في منافسات الجودو

وجه الاتحاد الدولي للجودو "تحذيرا رسميا صارما" إلى مدرب تم تصويره وهو يصفع اللاعبة الألمانية مارتينا ترايدوس قبل مواجهة لها في أولمبياد طوكيو 2020.



وذكر بيان الاتحاد الدولي للجودو يوم الأربعاء: الجودو رياضة تعليمية ولا يمكن التسامح مع مثل هذه التصرفات، والتي تتعارض مع المدونة الأخلاقية للجودو.



وانتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي أمس الثلاثاء تسجيل فيديو للمدرب كلاوديو بوسا وهو يهز بحماس ترايدوس بطلة العالم، ويصفعها بقوة على خديها ، قبل خسارتها في المواجهة أمام المجرية شوفي اوزباس في وزن 63 كجم.



ولكن ترايدوس (32 عاماً) دافعت عن مدربها بشكل علني قبل تدخل الاتحاد الدولي للجودو، إذ كتبت عبر "إنستغرام" لتبادل الصور: كما قلت هذه هي الطقوس التي اخترتها قبل بداية المنافسات ، مدربي فعل ما أردت أن يفعله لتحفيزي.

مادة اعلانية