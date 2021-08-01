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الألماني زفيريف يتوج بذهبية التنس

فوز الألماني بالذهبية

الألماني زفيريف يتوج بذهبية التنس

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طوكيو - د ب أ

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تغلب الألماني ألكسندر زفيريف على الروسي كارين خاشانف 6 / 3 و6 / 1 اليوم الأحد، ليحقق أول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات فردي التنس للرجال لألمانيا.

واستطاع زفيريف أن ينهي المباراة في ساعة و19 دقيقة، وصعد زفيرف (24 عاما) للمباراة النهائية بعدما تغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المسنف الأول عالميا في الدور قبل النهائي من البطولة يوم الجمعة الماضي.

ويعد تتويج زفيريف بالميدالية الذهبية الأولمبية بمثابة أهم ألقابه كما أنه اللقب السادس عشر في مسيرته.

يذكر أن زفيريف فاز بالبطولة الختامية لموسم رابطة لاعبي التنس المحترفين في 2018 كما أنه وصيف بطولة أمريكا المفتوحة 2020.

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