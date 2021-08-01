بروميل يفشل في الوصول لنهائي 100 متر

أقصي الأميركي ترايفون بروميل المرشح الأبرز للفوز في سباق 100 م المرموق في نصف نهائي المسابقة بأولمبياد طوكيو الأحد، ما يزيد الضبابية حيال خليفة الأسطورة الجامايكي أوسين بولت.

واحتل بروميل المركز الثالث في ثاني نصف نهائي مسجلاً 10.0 ثوان لم تكن كافية له.

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وحقق الصيني سو بينغتيان رقماً آسيوياً 9.83 ث، متقدماً على الأميركي روني بيكر (9.83 ث أيضاً).

وتأهل الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس بوقت 9.84، وهو رقم قياسي أوروبي جديد، كما تبعه الجنوب إفريقي أكاني سيمبين (9.90 ث).

عند الساعة 21:50 في التوقيت المحلي (12,50 ت غ)، سيتعرف العالم على خليفة بولت في 100 م بعد أن فرض الاخير نفسه الاعظم في التاريخ حاصدًا ذهبية هذا السباق و200 م في ثلاث دورات أولمبية تواليًا بين 2008 و2016.