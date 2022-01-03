إقامة دورة الألعاب السعودية في مارس 2022

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية الأولى، إقامة المنافسة بين العاشر والعشرين من شهر مارس المقبل بعد تأجيل موعدها السابق ذات الشهر من العام 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكشفت اللجنة العليا أن الإعلان عن التفاصيل الفنية الخاصة بالدورة، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، كأهلية المشاركين والتصفيات والبرنامج الزمني سيتم خلال الأيام المقبلة.

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وسيتنافس المشاركون في الدورة على الفوز بألقابها وجوائزها البالغة مليون ريال سعودي للميدالية الذهبية و300 ألف ريال للميدالية الفضية و100 ألف ريال للميدالية البرونزية.