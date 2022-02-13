عابدي يختتم مشاركة السعودية في أولمبياد بكين الشتوي

اختتم فائق عابدي لاعب المنتخب السعودي للرياضات الشتوية مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24 التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين حتى 20 فبراير الحالي بحلوله في المركز الـ44 من أصل 89 في الترتيب العام لمسابقة التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة بزمن 2.46.85 دقيقة، بعد أن أنهى جولته الأولى من المسابقة بالمركز 51 بزمن 1.21.44 دقيقة، والمركز الـ45 بالجولة الثانية بزمن 1.25.41 دقيقة.

وتعد المشاركة السعودية في هذه الدورة الشتوية العالمية هي الأولى من نوعها في تاريخ السعودية والخليج حيث تسجّل ضمن التطوّرات الرياضيّة المهمة نظراً لطبيعة طقس ومناخ السعودية الذي نادراً ما يشهد الأجواء المناسبة لممارسة الرياضات الشتوية، عطفاً على كون الاتحاد السعودي للرياضات الشتوية لم يمضِ على تأسيسه سوى عامين، الأمر الذي يُنبئ بمستقبل مشرف ومشرق للرياضات الشتوية في السعودية بالنظر إلى تاريخ هذه الدورة الذي لم يشهد إلا مشاركة خمس لجان أولمبية عربيّة منذ انطلاق الدورة في نسختها الأولى عام 1924.