بيريز يمنح رد بول مركز أول المنطلقين في جائزة السعودية الكبرى

انتزع المكسيكي سيرخيو بيريز سائق رد بول مركز أول المنطلقين بجائزة السعودية الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم السبت.
وتفوق بيريز على ثنائي فيراري شارل لوكلير والإسباني كارلوس ساينز فيما جاء زميله ماكس فيرستابن بطل العالم في المركز الرابع.
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وشهدت التجارب التأهيلية مفاجأة كبرى عندما فشل لويس هاميلتون سائق مرسيدس في عبور الفترة الأولى من التجارب لأول مرة منذ جائزة البرازيل الكبرى 2017.
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