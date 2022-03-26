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بيريز يمنح رد بول مركز أول المنطلقين في جائزة السعودية الكبرى

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فرحته بالمركز

بيريز يمنح رد بول مركز أول المنطلقين في جائزة السعودية الكبرى

جدة - رويترز

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انتزع المكسيكي سيرخيو بيريز سائق رد بول مركز أول المنطلقين بجائزة السعودية الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم السبت.

وتفوق بيريز على ثنائي فيراري شارل لوكلير والإسباني كارلوس ساينز فيما جاء زميله ماكس فيرستابن بطل العالم في المركز الرابع.

وشهدت التجارب التأهيلية مفاجأة كبرى عندما فشل لويس هاميلتون سائق مرسيدس في عبور الفترة الأولى من التجارب لأول مرة منذ جائزة البرازيل الكبرى 2017.

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