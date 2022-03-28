لوكلير يواصل صدارة ترتيب السائقين.. وفيراري لـ "الصانعين"

واصل شارل لوكلير سائق فيراري صدارة ترتيب بطولة العالم بعد نهاية الجولة الثانية والتي أقيمت في جدة السعودية يوم الأحد بعدما حل ثانيا في ترتيب السابق خلفا للهولندي ماكس فيرستابن سائق رد بول.

وجاء ترتيب السائقين بعد نهاية جولة جدة، شارل لوكلير (موناكو) 45 نقطة وكارلوس ساينز (إسبانيا) 33 وماكس فيرستابن (هولندا) 25 و جورج راسل (بريطانيا) 22 ولويس هاميلتون (بريطانيا) 16 واستيبان أوكون (فرنسا) 14 وسيرخيو بيريز (المكسيك) 12 وكيفن ماغنوسن (الدنمارك) 12 وفالتيري بوتاس (فنلندا) ولاندو نوريس (بريطانيا) 6 ويوكي تسونودا (اليابان) 4 وبيار غاسلي (فرنسا) 4 وفرناندو ألونسو (إسبانيا) 2 ودجو غوانيو (الصين) 1.

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فيما احتلت فيراري صدارة ترتيب الصانعين بـ 78 نقطة ومرسيدس 38 وريد بول 37 وألبين 16 وهاس 12 وألفا روميو 9 وأفاتاوري 8 ومكلارين 6.

وبعد نهاية جولتي البحرين والسعودية يتبقى 20 سباقا حتى نهاية موسم 2022 إذ تلعب الجولة الثالثة والقادمة في أستراليا.

