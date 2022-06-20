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بعد يوم من صعودها.. أنس جابر تنسحب من بطولة إيستبورن

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أنس جابر
جابر تعرضت إلى إصابة في الكاحل

بعد يوم من صعودها.. أنس جابر تنسحب من بطولة إيستبورن

برلين - د ب أ

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أعلنت نجمة التنس التونسية، أنس جابر، يوم الاثنين، أنها لن تشارك في منافسات الفردي ببطولة إيستبورن الدولية للتنس.

وستشارك أنس جابر في منافسات الزوجي، وذلك إلى جانب النجمة الأميركية سيرينا وليامز، التي لم تشارك في أي مباراة رسمية منذ انسحابها خلال مباراتها بالدور الأول من بطولة ويمبلدون العام الماضي.

وجاء إعلان أنس جابر انسحابها من منافسات الفردي في نفس اليوم الذي شهد صعودها إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، وذلك عقب تتويجها بلقب بطولة برلين المفتوحة الأحد.

وتوجت أنس جابر باللقب على حساب السويسرية بليندا بنشيتش التي انسحبت خلال المباراة النهائية بسبب إصابة في الكاحل.

وقالت أنس جابر في تصريحات للصحافيين بشأن انسحابها من منافسات الفردي ببطولة إيستبورن قبل أسبوع واحد من انطلاق منافسات ويمبلدون: شعرت بأنني علي التحلي بالذكاء في هذا القرار.

ويلتقي الثنائي المكون من أنس جابر وسيرينا وليامز الثنائي المكون من ماري بوزكوفا وسارا سوريبس تورمو الثلاثاء في الدور الأول من منافسات الزوجي ببطولة إيستبورن.

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