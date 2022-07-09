أنس جابر بعد الخسارة: إلينا سرقت لقبي

أعربت التونسية أنس جابر عن حزنها بعد خسارتها للقب بطولة ويمبلدون أمام الكازاخية إلينا رايباكينا، يوم السبت.

وقال جابر في تصريحات بعد النهائي: إلينا سرقت لقبي لكن الأمور على ما يرام، مضيفة: إلينا لعبت بشكل مذهل وتستحق ذلك".

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وأضافت: أتمنى في المرة المقبلة أن يكون اللقب من نصيبي، أحب هذه البطولة، وشعرت بحزن شديد حقا، ولكن في التنس هناك فائز واحد، أحاول إلهام الناس في بلادي، أتمنى أن يكونوا يستمعون لي.

وفازت رايباكينا، المصنفة 17 للبطولة، على المصنفة الثانية عالميا جابر في المباراة النهائية السبت بنتيجة 3 -6 و6 -2 و6 -2.

ونجحت رايباكينا في تحويل تأخرها في المجموعة الأولى إلى فوز مثير لتقضي على حلم جابر التي كانت تتطلع لأن تصبح أول لاعبة من دولة عربية ومن قارة إفريقيا تفوز بلقب إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وأصبحت رايباكينا أول لاعبة من كازاخستان تتوج بلقب إحدى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى.

وبلغت جابر المباراة النهائية بعد الفوز على الألمانية تاتاينا ماريا في مباراة الدور قبل النهائي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 6 -2 و3 -6 و6 -1 في الوقت الذي تغلبت فيه رايباكينا في المربع الذهبي على الرومانية سيمونا هاليب بنتيجة 6 -3 و6 -3.

وقدمت النجمة التونسية مسيرة قوية هذا الموسم، حيث فازت ببطولتي مدريد وبرلين هذا العام، ولقب دورة بيرمنغهام في 2021، لكنها ستضطر للانتظار للمزيد من الوقت قبل حصد لقبها الأول في البطولات الكبرى.