فريق سماش يستمر في صدارة "ليف غولف"

استمرَّ فريقُ سماش في تقديم نتائج مميزة في ثاني أيام "بطولة ليف غولف إنفايتيشونال جدة" ،المقدمة من “ روشن" حيث نجحوا في اعتلاء صدارة ترتيب منافسات الأفراد والفرق على أرض ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وسجَّل الأميركي بيتر أويهلين 7 ضربات تحت المعدل يوم السبت، ليصبح مجموع نتائجه 12 ضربة تحت المعدل منحته المركز الأول أمام مواطنه وقائد فريقه "سماش" بروكس كيبكا الذي احتلَّ صدارة الترتيب يوم الجمعة وتراجع إلى المركز الثاني بعد تسجيله 3 ضربات تحت المعدل رفعت مجموع نتائجه إلى 11 ضربة تحت المعدل.

مادة اعلانية

ونجح بقية أعضاء الفريق تشيس كيبكا وجيسون كوكراك بتسجيل 5 ضربات تحت المعدل، الذي جعل فريق "سماش" يحتلُّ صدارةَ ترتيب الفرق بمجموع 30 ضربة تحت المعدل.

في حين تقاسم الإسباني سيرجيو جارسيا قائد فريق "فاير بولز" والجنوب إفريقي تشارل شوارتزل لاعب فريق "ستينجر" المركزَ الثالث في المنافسات الفردية بمجموع 9 ضربات تحت المعدل.

وتختتم منافسات بطولة ليف غولف إنفايتيشونال جدة يوم الأحد, حيث سيتم تتويج الفريق الفائز بلقب منافسات الفرق، واللاعب الذي سيحقِّق أفضلَ نتيجة في منافسات الأفراد، على أن يحصلَ الفريقُ الفائزُ على مبلغ 3 ملايين دولار، واللاعب الذي سيحقِّق أفضلَ نتيجة فردية بين جميع اللاعبين على مبلغ 4 ملايين دولار.