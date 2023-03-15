عقوبة قاسية على لوكلير في سباق جائزة السعودية لفورمولا 1

فرضت عقوبة قاسية على شارل لوكلير سائق فريق فيراري المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 بالتراجع 10 مراكز في سباق جائزة السعودية الكبرى يوم الأحد المقبل.
وتأتي تلك العقوبة بسبب تجاوز السائق المنتمي لإمارة موناكو المخصص له من مكونات وحدة التحكم الإلكترونية في الطاقة بسيارته.
وشهدت سيارة لوكلير بالفعل تغييرات في وحدة التحكم قبل انطلاق السباق الافتتاحي للموسم الحالي الذي جرى بالبحرين في وقت سابق من الشهر الجاري مما اضطره للانسحاب من المنافسات.
وذكر فيراري أن مسؤوليه يعكفون الآن على تغيير وحدة التحكم مرة أخرى مما يؤدي إلى فرض عقوبة حيث يتم السماح فقط بمكونين إلكترونيين للتحكم في كل موسم.
وصرح فريدريك فاسور رئيس فيراري يوم الأربعاء "وجدنا سبب المشكلة التي أوقفت تشارلز في سباق البحرين وسوف نستخدم وحدة تحكم ثالثة في سيارته، مما يعني أننا سنتعرض لعقوبة".
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