راسل يتصدر التجارب الأولى لسباق جائزة ميامي

تفوق البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس على مواطنه وزميله لويس هاميلتون وحصلا على أول مركزين في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة ميامي الكبرى يوم الجمعة فيما احتل بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن المركز الرابع.

وسجل راسل أسرع زمن للفة في مضمار ميامي الدولي "أوتودروم" البالغ طوله 5.41 كيلومترا حيث سجل زمنا بلغ دقيقة و30.125 ثانية، ليتفوق على هاميلتون، بطل العالم سبع مرات بفارق 0.212 ثانية.

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وجاء تشارلز لوكلير، سائق فيراري، في المركز الثالث بفارق 0.324 ثانية، فيما جاء فيرستابن رابعا.

وشهدت التجربة إشهار الاعلام الحمراء مع تبقي ما يقرب من 25 دقيقة عندما اصطدم نيكو هولكنبرغ، سائق فريق هاس، بالحواجز بعد أن فقد السيطرة على السيارة في المنعطف الثالث. وخرج السائق الألماني سالما.

ويتصدر فيرستابن جدول ترتيب فئة السائقين بست نقاط متفوقا على زميله بالفريق سيرجيو بيريز بعد أربع سباقات للجائزة الكبرى وسباق مسافات قصيرة. وحصل بيريز على المركز الحادي عشر في تجربة اليوم.