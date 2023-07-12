ويمبلدون.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف النهائي

ثأرت التونسية أنس جابر المصنفة سادسة من الكازخستانية إيلينا ريباكينا الثالثة وجردتها من لقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بالفوز عليها 6-7 (5-7) و6-4 و6-1، الأربعاء في ربع النهائي.

وتواجهت اللاعبتان العام الماضي في المباراة النهائية وخرجت حينها ريباكينا منتصرة بثلاث مجموعات لتحرز لقبها الكبير الأول والوحيد، لكن جابر ردت اعتبارها، الأربعاء، وبلغت نصف النهائي الكبير الثالث لها حيث ستواجه البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية والفائزة على الأميركية ماديسون كيز.

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