"مضرب" ويمبلدون يكلف دجوكوفيتش 8 آلاف دولار

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عوقب نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الثاني على العالم بغرامة مالية قيمتها 8 آلاف دولار بسبب تحطيم مضرب على أحد عمودي الشبكة خلال مباراة نهائي بطولة ويمبلدون يوم الأحد.
وأعلن نادي عموم إنجلترا فرض الغرامة المالية على دجوكوفيتش (36 عاماً) بداعي "إساءة استخدام المضرب" خلال المباراة النهائية التي انتهت بفوز الإسباني كارلوس ألكاراز وتتويجه بلقب البطولة.
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وسيطر الغضب بشكل كبير على دجوكوفيتش بعد فشله في كسر إرسال ألكاراز، وخسارة إرسال له خلال المجموعة الخامسة الحاسمة للمباراة التي أقيمت على الملعب الرئيسي لويمبلدون.
ووجه الحكم فيرغوس ميرفي إنذارا لدجوكوفيتش بسبب انتهاك القواعد، وذلك بعد أن حذره في وقت سابق من المباراة بسبب انتهاك القواعد الخاصة بالوقت.
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