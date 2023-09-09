سابالينكا تستهدف تتويج موسمها.. وغوف لتحقيق اللقب الكبير الأول

تريد البيلاروسية أرينا سابالينكا أن تستهل صدارتها للتصنيف العالمي للسيدات بتتويج في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بيد ان الشابة كوكو غوف تقف في طريقها باحثة عن أول لقب كبير ومدعومة من الجماهير المحلية يوم السبت في النهائي.

وبحال تتويج غوف البالغة 19 عاماً والمصنفة سادسة، ستصبح أصغر أميركية تحرز لقب فلاشينغ ميدوز منذ سيرينا وليامز في 1999.

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لكن سابالينكا (25 عاماً) تأمل في ختام موسم البطولات الكبرى كما بدأته بتتويج في ملبورن الاسترالية، عندما أحرزت لقبها الوحيد في الغراند سلام.

وكانت سابالينكا الأكثر ثباتاً هذا الموسم بين نخبة لاعبات التنس، إذ بلغت المربع الأخير في البطولات الأربع الكبرى والنهائي مرتين.

سمحت لها نتائجها في تسلق ترتيب اللاعبات المحترفات وتخطي البولندية إيغا شفيونتيك في التصنيف المقبل، بعد خروج الأخيرة من ثمن نهائي فلاشينغ ميدوز.

وسابالينكا التي خسرت مرتين في نصف نهائي نيويورك عامي 2021 و2022 وفي ويمبلدون 2021، تعتقد ان تتويجها في ملبورن يمنحها أفضلية نفسية.

قالت صاحبة الضربات الأمامية القوية "سأكون مختلفة في هذا النهائي، لأني أتوقع المشاعر التي سأختبرها".

بين الاحباط والعصبية، تدرك انها تخطت الأميركية ماديسون كيز بطريقة "سحرية" في نصف النهائي، بعد خسارتها المجموعة الأولى 0-6.

تخطت حاجزاً نفسياً صعباً، لأنها تغلبت على لاعبة مدعومة من 24 ألف متفرّج في مدرجات ملعب آرثر آس.

وستكون الظروف مساء يوم السبت في نيويورك مشابهة وأكثر رهبة، أمام جماهير تريد من غوف أن ترث الأسطورة سيرينا وليامس.

قالت سابالينكا مبتسمة "كنت أفضّل مواجهة لاعبة لا يساندها الجمهور بأكمله، لكن نصف النهائي سيساعدني بهذا المعنى.. حتى لو كنت آمل في أن يساندني بعض الجمهور من وقت لآخر، أرجوكم".

اللاعبة المصنفة أولى قريباً كانت قد تغلّبت على غوف الربيع الماضي في دورة إنديان ويلز الأميركية، لكنها تعتقد ان الأميركية تقدّمت كثيراً مذذاك الوقت.

الدليل على ذلك، تتويجها بلقبي واشنطن وسينسيناتي في أغسطس، قبل قدومها إلى نيويورك.

وتتقدم اللاعبة الاميركية 3-2 في المواجهات المباشرة، الا انّ هذه المباراة ستكون الاولى بينهما في بطولة كبرى.

تشرح سابالينكا طريقة لعب خصمتها اليافعة "تتحرّك جيداً، هي متعطّشة، لا شيء لديها لتخسره وتعرف ان الجمهور سيكون معها".

لكن غوف قد تتحمل ضغوط احراز أول لقب كبير في مسيرتها والذي سيحمل طعماً مختلفاً على أرضها.

تملك خبرة النهائيات الكبرى، بعد بلوغها المباراة الحاسمة في رولان غاروس عام 2022.

تقول غوف انها شعرت في باريس العام الماضي "بتأثير مفاجئ خلال البطولة. لم أثق بقدرتي على التغلب على إيغا (شفيونتيك) التي خاضت سلسلة فائزة".

في نيويورك هذه السنة، تتمتع ببراغماتية إضافية "أركّز أكثر على نفسي وعلى تطلعاتي الشخصية".

كانت التوقعات عالية منذ ظهورها في ويمبلدون 2019 حيث بلغت ثمن النهائي بعمر الخامسة عشرة، وذلك بعد اقصاء مواطنتها فينوس وليامز في الدور الأول.

تضيف غوف "لا أزور مواقع التواصل الاجتماعي، لا استمع الى الناس الذين يعتقدون بقدرتي على القيام بذلك، أو المشككين".

تابعت "مهما يحصل السبت، أنا فخورة بما حققته في الأسابيع الماضية"، موضحة انها باتت تملك "النضج والقدرة" على رفع اللقب السبت.