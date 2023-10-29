الخثعمي ينتزع برونزية العالم للكاراتيه

انتزع لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه فهد الخثعمي الميدالية البرونزية في بطولة العالم للكاراتيه للكبار المقامة حالياً في العاصمة المجرية بودابست وذلك بعد فوزه على الألماني أوزديمير محمد بنتيجة 3 - 0 في قتال فردي تحت وزن 67 كلغ.

وحقق الخثعمي الإنجاز كأول ميدالية سعودية في تاريخ بطولات العالم للكاراتيه للكبار.

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وكان الخثعمي قد بدأ مشواره في البطولة بالفوز على الماليزي سيفانيسان 8 - 2 ليتخطى اليوناني إسكينوس دينايسوس في دور الـ16 بنتيجة 5 - 2 وخسر أمام لاعب مونتينيغرو في دور الثمانية. ليدخل على إثرها في منافسات الميدالية البرونزية حيث كسب البرتغالي مينديز جواكيما وتجاوز الإيطالي دي فيفو جيانلوكا.

وعبر مشرف الشهري رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه عن سعادته بهذا الإنجاز .