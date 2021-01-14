الهلال يحتفظ بخدمات الشهراني إلى 2025

أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الخميس، تمديد عقد الظهير الأيسر ياسر الشهراني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى 2025.

وقال الهلال في بيان صحافي: أتمت إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل إجراءات تمديد عقد اللاعب ياسر الشهراني، ويمتد عقده لمدة 4 أعوام، حتى 2025.

وجرى التوقيع على عملية التجديد مساء الخميس في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري بمقر النادي.

وانتقل الشهراني "28 عاما" إلى الهلال صيف 2012، قادما من صفوف القادسية، وشارك مع الفريق الأزرق في 241 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وصناعة 28 هدفا.