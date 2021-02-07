الحمدان يشارك في تدريبات الهلال.. والفرج يغادر إلى قطر

شهدت تدريبات نادي الهلال السعودي، يوم الأحد، مشاركة المهاجم عبدالله الحمدان، بعدما انضم إلى صفوف الفريق قادما من الشباب، فيما غادر سلمان الفرج إلى قطر.

وأوضح الحساب الرسمي للهلال على "تويتر" أن الحمدان أجرى مرانا استرجاعيا، فيما كشفت الفحوصات الطبية تعرض صالح الشهري لالتهابات بسيطة في عضلة الفخذ، وأكد النادي مشاركته في التدريبات الجماعية، يوم الاثنين.

وغادر سلمان الفرج، قائد الفريق، إلى قطر لإجراء فحوصات طبية والوقوف على حالته، وذلك في مستشفى سبيتار، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الهلال التي خسرها أمام النصر في السوبر السعودي.