السومة يبحث عن كسر رقم غراب

ستكون الفرصة سانحة أمام السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة للاقتراب أكثر من رقم مهاجم الاتحاد سعيد غراب حينما يخوض ديربي جدة يوم الخميس على رديف ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في قمة مباريات المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ويتربع مهاجم الاتحاد السابق سعيد غراب قائمة هدافي ديربي جدة بتسجيله 17 هدفاً، في حين أنه سجل هدفا وحيدا حينما كان يدافع عن قميص الأهلي في تجربته القصيرة.

واقترب السوري عمر السومة كثيراً حيث أصبح على بعد 4 أهداف فقط من معادلة رقم سعيد غراب بعد تسجيله 13 هدفاً في جميع المسابقات.

ويحتاج السومة لهدف وحيد لكي يعادل رقم مهاجم فريقه السابق حسام أبوداوود الذي سجّل 14 هدفاً في ديربي جدة.

ودائماً ما يسجل السومة حضوراً لافتاً في مواجهات الديربي ويعتبر أحد أهم عناصر فريقه في مبارياتهم ضد الاتحاد لاسيما وأنه سجّل هدفاً أسطورياً في الموسم قبل الماضي حينما روض الكرة بصدره على مشارف منطقة الجزاء وحولها بلعبة باكورد مميزة استقرت في شباك الاتحاد.

ويأمل السومة في أن يعود مجدداً لزيارة شباك الاتحاد التي غاب عنها في مباراة الدور الأول والتي انتهت بخسارتهم بثنائية نظيفة.

وفي قائمة الهدافين يبرز اسم مهاجم الاتحاد السابق حمزة ادريس الذي سجّل 10 أهداف في ديربي جدة، في حين يتصدر مهاجم الاتحاد فهد المولد هدافي فريقه الحاليين بتسجيله 5 أهداف فقط.

وعلى صعيد الأجانب سجّل البرازيلي سيرجيو ريكاردو اسمه كأول لاعب غير سعودي يسجل 13 هدفاً بقميص الناديين.