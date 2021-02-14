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صحف الأرجنتين: بانيغا وجوانكا يتفوقان على بيتي مارتينيز

فريق الشباب خلال مواجهة النصر

صحف الأرجنتين: بانيغا وجوانكا يتفوقان على بيتي مارتينيز

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العربية. نت

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أشادت الصحافة الأرجنتينية، يوم الأحد، بالفوز الذي حققه الشباب على النصر، ضمن منافسات الأسبوع الـ 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسلطت وسائل الإعلام الأرجنتينية الضوء على المواجهة، كونها ضمت ثلاثة لاعبين من بلاد "التانغو" في صفوف الفريقين، إذ تواجد في الشباب إيفر بانيغا وكريستيان جوانكا، وضمت قائمة النصر بيتي مارتينيز.

ويتصدر الشباب جدول ترتيب المسابقة بـ 38 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي، فيما يحتل النصر المركز السابع "25 نقطة".

تقرير صحيفة "أونوسانتافي"
تقرير صحيفة "أونوسانتافي"

وقالت صحيفة "أونوسانتافي" في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: سجل جوانكا هدفين وبانيغا هدفا في فوز الشباب على النصر، ليحقق الشباب فوزه الـ 11 في الدوري بعدما خاض 18 لقاء.

وأضاف التقرير: تواجد مع النصر بيتي مارتينيز، لاعب ريفر بليت سابقا، وبدأ كأساسي لكن تم استبداله في الشوط الثاني.

صورة ضوئية لخبر صحيفة ديبو
صورة ضوئية لخبر صحيفة ديبو

بينما عنون موقع صحيفة "ديبو" تقرير اللقاء بـ : بانيغا وجوانكا يسجلان على بيتي في السعودية، وأشادت الصحيفة بالمستوى الذي ظهر به الشباب الذي يحمل شارة قيادته إيفر بانيغا.

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