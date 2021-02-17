غريب ينقذ أهلي جدة من السقوط أمام العين

أنقذ عبدالرحمن غريب لاعب أهلي فريقه من خسارةٍ محققة من أمام ضيفه العين، في المواجهة التي انتهت بالتعادل 1-1، واحتضنها رديف ملعب مدينة الملك عبدالله، في المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء.

وواصل الأهلي إهدار فرص تقليص الفارق مع المتصدر الشباب الذي خسر في وقتٍ لاحق أمام ضيفه الفتح 3-1.

وقدّم العين أداءً جيداً في الشوط الأول حيث كاد لاعبه السنغالي بابي نداي أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 39 تمكن الكرواتي فيليب براداريتش لاعب العين من تسجيل هدف السبق، بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس محمد العويس.

وفي الشوط الثاني واصل العين هجومه وكاد لاعبه السنغالي نداي أن يسجل الهدف الثاني بعدما اخترق دفاع الأهلي وسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم.

وانتظر الأهلي حتى 84 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه عبدالرحمن غريب بعد تلقيه تمريرة من زميله السوري عمر السومة ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الحارس أمين بخاري.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 35 نقطة ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً وبفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر ونقطتين عن الهلال الثالث الذي سيواجه ضيفه الاتفاق يوم الخميس في ختام المرحلة، وارتفع رصيد العين إلى 14 نقطة ليبقى في المركز الأخير.