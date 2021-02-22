اتحاد جدة يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب الفيصلي

يخوض اتحاد جدة اختباراً صعباً حينما يستضيف الفيصلي، على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في حين يبحث الاتفاق عن استعادة توازنه حينما يواجه مضيفه الفتح، وفي الباحة يبحث فريقا العين وضيفه ضمك عن إنعاش حظوظهما بالبقاء حينما يلتقيان على ملعب الملك سعود، وفي حفر الباطن يأمل القادسية في مواصلة انتصاراته حينما يواجه مضيفه الباطن، في المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يخوض الاتحاد اختباراً صعباً حينما يستضيف الفيصلي.

ويبحث الاتحاد عن مواصلة ضغطه على فرق الصدارة بعدما اقترب كثيراً منهم بفضل مستوياته المميزة التي قدمها هذا الموسم بقيادة مدربه البرازيلي كاريلي.

وحقق الاتحاد فوزاً صعباً في المرحلة السابقة على مضيفه التعاون 2-1 ليرفع رصيده الى 32 نقطة ليبقى في المركز الرابع وبفارق 6 نقاط عن الشباب المتصدر.

وفي المقابل يبحث الفيصلي عن مواصلة انطلاقته بعد فوزه في المرحلة السابقة أمام ضيفه ضمك 2-صفر ليرفع رصيده إلى 23 نقطة ليتقدم للمركز 12.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يسعى الاتفاق لاستعادة توازنه حينما يحل ضيفاً على الفتح.

وعاد الاتفاق لمسلسل الخسائر مجدداً بعد هزيمته أمام مضيفه الهلال 3-1 في المرحلة السابقة ليبقى في المركز السادس برصيد 27 نقطة.

وفي المقابل يأمل الفتح في مواصلة صحوته والتقدم أكثر في سلم الترتيب بعد الأداء المميز الذي قدمه في المراحل الثلاث الأخيرة.

ونجح الفتح بجمع 7 نقاط في آخر 3 مباريات بعد فوزه على العين والشباب وتعادله مع النصر ليرفع رصيده الى 25 نقطة ليتقدم للمركز العاشر.

وعلى ستاد مدينة الملك سعود بالباحة يبحث فريقا العين وضيفه ضمك عن ثلاث نقاط تنعش حظوظهما في البقاء موسماً آخر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصبح الفريقان في وضع صعب بعد تذبذب مستوياتهما حيث يتذيل العين الترتيب برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين عن ضمك صاحب المركز قبل الأخير.

وفي حفر الباطن يسعى القادسية إلى مواصلة أدائه المميز والاقتراب من رباعي المقدمة حينما يحل ضيفاً على الباطن.

وقدّم القادسية أداءً لافتاً بقيادة مدربه التونسي يوسف المنّاعي حيث لم يعرف الفريق طعم الخسارة في آخر 9 مباريات حيث تعادل في 6 وفاز في 3 مباريات ليرفع رصيده إلى 28 نقطة ليتقدم للمركز الخامس.

وفي المقابل يدخل الباطن المباراة بظروف صعبة للغاية بسبب تفشي فيروس كورونا بالنادي حيث وصلت الحالات المؤكدة الى 22 حالة بينهم لاعبين واداريين.

ويأمل الباطن في تجاوز ظروفه ومواصلة أدائه المميز الذي قدمه في المرحلتين السابقتين بعد فوزه أمام الرائد وأبها ليرفع رصيده إلى 23 نقطة ليتقدم للمركز 13.