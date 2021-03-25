مسلي آل معمر يترشح لرئاسة النصر

أعلن مسلي آل معمر ترشحه لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر، في الانتخابات التي من المقرر أن تقام في الأول من أبريل المقبل.

وقال آل معمر في حسابه الرسمي على "تويتر" يوم الخميس: نزولا عند رغبة الرمز الداعم الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز، و الأعضاء الذهبيين، قررت أن أقدم أوراق ترشيحي لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر.

وأضاف: خدمة الرياضة السعودية من خلال الصرح الشامخ نادي النصر شرف كبير لي.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قررت إسقاط عضوية صفوان السويكت رئيس النصر وحل مجلس الإدارة بعد عدة مخالفات قام بها، وفتحت الباب لانتخاب رئيس جديد.

وشغل آل معمر منصب رئيس رابطة دوري المحترفين، ويملك شهادتي ماجسيتر في الاتصال التسويقي والقانون الرياضيين، وسبق له العمل في إدارة التسويق بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وعدد من الشركات في مجالي التواصل والتسويق.

وعمل مسلي في الصحافة، إذ بدأ مسيرته الصحافية في جريدة الاقتصادية أواخر 1997، وانتقل بعد ذلك إلى جريدة الرياضي كمدير تحرير، وهو ذات المنصب الذي شغله في صحيفتي الرياضية وشمس، وكتب عمودا صحافيا في صحف الرياضية والشرق الأوسط والحياة.