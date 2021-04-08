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النصر يستأنف ضد قرار إيقاف حمدالله

حمدالله مسلي آل معمر
حمدالله ومسلي آل معمر

النصر يستأنف ضد قرار إيقاف حمدالله

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العربية. نت

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أعلن مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، الاستئناف ضد قرار إيقاف عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وعاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي، يوم الأربعاء، المهاجم المغربي بالإيقاف المؤقت لمدة 15 يوما قابلة للتمديد، وذلك بسبب ما بدر من اللاعب في المباراة التي أقيمت بين فريقي النصر والفيصلي، في نصف نهائي كأس الملك.

وبعد إصدار العقوبة غرد آل معمر عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، قائلا: لا عقوبة بشبهه إما إدانة أو براءة، والشك يفسر لصالح المتهم.

وأضاف:لو ثبت لنا تجاوزا من أي لاعب نصراوي سنعاقبه قبل لجنة الإنضباط، سنستأنف ضد قرار إيقاف حمدالله، لأنه لم تطلب إفادته، ولم تحدد ماهية مخالفته، ولأن لدينا مشاركة وطنية تتطلب التركيز من الإدارة وجميع اللاعبين.

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