غيابات مؤثرة تضرب كلاسيكو الاتحاد والهلال

سيعاني البرازيلي فابيو كاريلي ومواطنه روجيرو ميكالي مدربا اتحاد جده والهلال من الغيابات المؤثرة لأهم لاعبيهم عن الكلاسيكو، الذي سيقام يوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

وتلقى كاريلي مدرب الاتحاد العديد من الضربات الموجعة قبل مواجهة الهلال في الكلاسيكو والذي سيحدد مسار فريقه في الدوري حيث إنه لا يزال أحد الفرق المنافسة على اللقب بعد غياب طويل.

وبدأت مشاكل كاريلي أثناء مواجهة الرائد الماضية حيث فقد اثنين من أهم لاعبيه وهام المدافعان المصري أحمد حجازي وزياد الصحفي.

وتلقى المصري حجازي البطاقة الحمراء في مواجهة الرائد بعد مرور 37 دقيقة إثر إعاقته لمهاجم الرائد وهو متجه للمرمى بحسب تقدير حكم المباراة، في حين حصل زميله زياد الصحفي على البطاقة الصفراء الرابعة التي ستغيبه عن الكلاسيكو قبل نهاية المباراة بدقيقة.

ولم تتوقف الغيابات عند هذا الحد بل تواترت أنباء مؤكدة عن غياب اللاعب عبدالاله المالكي عن المواجهة، بسبب الإصابة في التدريبات لينضم أيضاً للبرازيلي برونو هنريكي الغائب منذ فترة طويلة بسبب الإصابة.

وفي المقابل عانى مواطنه روجيرو ميكالي مدرب الهلال أيضاً من الغيابات حيث تأكد غياب أحد أبرز لاعبيه سالم الدوسري عقب فراغه من المشاركة مع المنتخب السعودي في مواجهتي الكويت الودية وفلسطين في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وانضم سالم إلى زميله سلمان الفرج الغائب منذ فترة طويلة بالإضافة إلى المهاجم عبدالله الحمدان الذي تعافى من فيروس كورونا إلا أنه لا يزال يعاني من آلام البطن.