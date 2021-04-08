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"التاريخ" ينحاز للهلال أمام الاتحاد

الاتحاد الهلال
جوفينكو محتفلاً بهدف سابق أمام الاتحاد

"التاريخ" ينحاز للهلال أمام الاتحاد

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الرياض - فيصل الحربي

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يسجّل الهلال تفوقاً كبيراً في مواجهاته أمام اتحاد جدة في الكلاسيكو منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009، بالإضافة إلى أفضليته في مواجهاتهما التي تقام في شهر أبريل.

ويملك الهلال سجلاً مميزاً في مواجهات الكلاسيكو على كافة الأصعدة حيث لعب الفريقان 25 مباراة انتصر أزرق العاصمة في 11 مباراة وخسر 5 مباريات وحسم التعادل نتيجة اللقاء 9 مرات.

وتقاسم الفريقان الأفضلية في النسخ الأربع الأولى لدوري المحترفين، إلا أن الهلال فرض سيطرته على الكلاسيكو خاصة في آخر السنوات والذي عانى الاتحاد من تراجع في المستوى.

ولم تتوقف السيطرة الهلالية على مواجهات الكلاسيكو بل اقترنت بالنتائج الكبيرة حيث يملك أكبر نتيجة في مواجهات الاتحاد حينما اكتسحه 5-صفر في علم 2009 و4-2 و5-2 في عام 2013.

في حين أن الاتحاد اكتفى بفوز كبير وحيد والذي كان في عام 2015 حينما انتصر في جدة بنتيجة 4-3.

وفي مواجهاتهما التي أقيمت في شهر أبريل بكافة المسابقات يملك الهلال السجل الأفضل في الكلاسيكو حيث التقوا في 10 مباريات انتصر في 4 وخسر 3 مباريات وتعادلوا في 3 مباريات.

ويتصدر البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال السابق قائمة هدافي الكلاسيكو برصيد 8 أهداف يليه مواطنه تياغو نيفير برصيد 7 أهداف، في حين أن مهاجم الاتحاد فهد المولد الاكثر تسجيلا لفريقه في الكلاسيكو بواقع 5 أهداف.

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