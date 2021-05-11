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الكشف عن مسار رالي داكار 2022

رالي داكار
من النسخة الماضية لرالي داكار

الكشف عن مسار رالي داكار 2022

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العربية. نت

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أعلن، يوم الثلاثاء، عن المسار الجديد لرالي داكار 2022، والذي سيقام للمرة الثالثة في السعودية، خلال الفترة من 2 إلى 14 يناير المقبل.

وسيبدأ الرالي نسخته الـ 44 من حائل وسينتهي في جدة، بعد يوم راحة في الرياض. وأوضح الموقع الرسمي لرالي داكار: مع توجّه المسار نحو الجنوب الشرقي، ارتأى المنظمون صبغة رملية أكثر للتحدّي. في الربع الخالي، لوجود الكثبان الغزيرة.

مسار رالي داكار 2022
مسار رالي داكار 2022

وأكد الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أن الاتحاد سيعمل مع الجهة المسؤولة عن تنظيم داكار لإضافة المزيد من التحديات ورسم مسارات جديدة تعكس جمال الطبيعة الخلابة في السعودية وملامحها التاريخية والأثرية، مضيفاً: من دون أن نتغاضى عن الخطة المستقبلية لرالي داكار ومواكبتنا لمتطلبات العصر الحديث مع تنظيم حدث يلاقي تطلعات الناشطين في مجال الطاقة المستدامة.

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