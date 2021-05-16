اتحاد جدة يقتنص نقطة ثمينة من ملعب ضمك

اقتنص اتحاد جدة نقطة في الوقت القاتل بعدما تعادل مع مضيفه ضمك 1-1، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها، في ختام المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأهدر الاتحاد فرصة تقليص الفارق مع المتصدر الهلال إلى نقطتين بعد تعثر الأخير بتعادله أمام ضيفه الباطن 1-1 الجمعة.

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وقدّم ضمك أداءً جيداً في المباراة إذ نجح بافتتاح التسجيل بعد مرور 8 دقائق عن طريق مهاجمه الأرجنتيني زيلايا الذي حول عرضية زميله الكرواتي أنتوليتش برأسه لتستقر في شباك الحارس البرازيلي غروهي.

وحاول الاتحاد العودة للمباراة سريعاً وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه الصربي ألكسندر بريوفيتش الذي تلقى تمريرة من زميله البرازيلي رومارينيو إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وفي الشوط الثاني فرض الاتحاد سيطرته وكثّف بحثه عن هدف التعادل إلا أنه وجد صعوبات بسبب التنظيم الدفاعي المميز من ضمك.

وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة 84 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه الرأس أخضري غاري رودريغيز الذي حول عرضية زميله عبدالعزيز البيشي بقدمه في شباك الحارس الجزائري مصطفى زغبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 47 نقطة ليتراجع للمركز الرابع وبفارق الأهداف عن التعاون الثالث، وارتفع رصيد ضمك الى 29 نقطة في المركز قبل الأخير.