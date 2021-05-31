الهلال "البطل" يختتم موسمه بالفوز على الفيصلي

توج الهلال بطلاً لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، عقب نهاية مواجهته أمام ضيفه الفيصلي التي انتهت بفوزه 3-2، واحتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في المرحلة الأخيرة من المسابقة.

ونجح الهلال بالمحافظة على لقبه للموسم الثاني توالياً واللقب الرابع في آخر 5 مواسم إذ حقق البطولة في موسمي 2016-2017 و2017-2018 وفي الموسم الماضي وهذا الموسم.

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وشهدت المباراة أفضلية للهلال الذي انتظر حتى الدقيقة 27 حينما تمكن لاعبه الإيطالي سباستيان جوفينكو الذي استغل تمريرة زميله سالم الدوسري وواجه المباراة ووضع الكرة في الشباك.

ورد الفيصلي سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 29 حينما تمكن لاعبه البرازيلي غيليرمي الذي تلقى تمريرة من زميله محمد الصيعري ليواجه المباراة وسدد الكرة بذكاء في شباك الهلال.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال سيطرته ونجح لاعبه سالم الدوسري بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 59 عن طريق ركلة جزاء.

وكثّف الهلال هجومه ونجح مهاجمه عبدالله الحمدان بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 69 بعدما خطف الكرة من مدافع الفيصلي ايغور روسي ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وحاول الفيصلي العودة وتمكن من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 90+4 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح مهاجمه الرأس أخضري جوليو تافاريس.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال الى 61 نقطة ليتصدر الترتيب ويتوج بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للمرسم الثاني على التوالي، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 36 نقطة ليتراجع للمركز 11.

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