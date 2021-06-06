الفيصل: السعودية ستستمر باستضافة الأحداث الرياضية العالمية

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في السعودية عن استمرار استضافة الأحداث الرياضية العالمية مثل كأسي السوبر الإسباني والإيطالي ورالي داكار 2022، مشيراً إلى تحويل ملاعب 3 أندية إلى استادات رياضية بحلول منتصف العام المقبل.



وقال وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي: ستستمر السعودية في استضافة الأحداث العالمية الرياضية مثل كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الإيطالي ورالي داكار 2022 وبطولة "سوبر غلوب" لكرة اليد وجولة العالم في كرة السلة 33x وسباق فورمولا إي.

وواصل: سيتم تحويل ملاعب أندية الشباب والفتح والاتفاق إلى استادات رياضية بحلول منتصف العام الميلادي المقبل، كما سيتم تطوير ملاعب أندية الهلال، الاتحاد، الأهلي، النصر، الباطن، القادسية، الرائد، التعاون، وضمك من تطوير منشآتها وتحسين المرافق التابعة لها بحلول منتصف عام 2022، ضمن مبادرة تطوير منشآت الأندية.

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وختم وزير الرياضة: سيتم الإعلان قريبًا عن إطلاق مشروع تراخيص الأندية والأكاديميات الرياضية وتحديث تراخيص الصالات والمراكز الرياضية.